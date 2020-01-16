Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde annesi ile birlikte pazardan gelen 5 yaşındaki...
Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde annesi ile birlikte pazardan gelen 5 yaşındaki çocuk yola fırlayınca tırın altında kaldı.
16.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:58
Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde annesi ile birlikte pazardan gelen 5 yaşındaki çocuk yola fırlayınca tırın altında kaldı. Olayda çocuk hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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