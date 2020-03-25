Gaziosmanpaşa Adliyesi'nden firar eden şüpheli yakalandı Gaziosmanpaşa Adliyesi'nden ekip aracına bindirilirken kalabalık bir grubun görevlilere saldırması sonucu firar eden şüpheli Tugay K. (22) yakalandı.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nden ekip aracına bindirilirken kalabalık bir grubun görevlilere saldırması sonucu firar eden şüpheli Tugay K. (22) yakalandı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Küçükçekmece adliyesine sevk edilmek üzere Gaziosmanpaşa Adliyesi otoparkından ekip otosuna bindirileceği sırada kalabalık bir grubun görevlilere saldırması sonucu firar eden şüpheli Tugay K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, firari şüphelinin yakınlarının ve arkadaşlarının ikamet adresleri ile iş yerlerini kontrol etti.

Polis, firari şüpheli Tugay K'nin Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste saklandığını tespit etti.

Ekipler, 25 Mart'ta adrese baskın düzenledi. Şüpheli Tugay K. saklandığı evin penceresinden kaçmaya çalıştı. Evin etrafında önlem alan polis, olay yerine itfaiye aracı çağırdı. Şüpheli Tugay K. itfaiye aracının merdiveniyle pencereden alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin yaralama suçundan emniyette kaydı olduğu ve 4 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA