Gaziosman Mahallesi'nde korkutan yangın

29.09.2019 11:24

Kayseri'nin Gaziosman Mahallesi'nde meydana gelen yangın panik yaşatırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Gaziosman Mahallesi Ray Caddesi'nde bir evde yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.



Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA