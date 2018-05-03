Gazintep'te Bylock Tutuklaması

Gazintep'te Bylock Tutuklaması

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ByLock kullanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazintep'te Bylock Tutuklaması

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ByLock kullanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen Eyyüp K. isimli şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

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