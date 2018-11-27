Gazino Önündeki Silahlı Yaralamaya Gözaltı

Samsun'da gazino önünde bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun Fuariçi'nde bulunan bir gazino önünde önceki gece meydana geldi. Edinen bilgiye göre, E.Ş. tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Silahla yaralama olayına karışanlar ise olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu silahlı saldırı olayına M.O. ve Y.Y.'nin karıştığını tespit etti. Olayla ilgili M.O. polis tarafından yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN