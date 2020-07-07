Gazino çetesinde 1'i polis 6 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gazino çetesinde 1'i polis 6 kişi tutuklandı

ANKARA'da işlettikleri gazinoda müşterilere fazla hesap çıkarıp itiraz edenleri tehdit ederek zorla senet imzalattıkları, işten ayrılmak isteyen kadın çalışanların cinsel içerikli görüntülerini gizlice kayda alarak şantaj yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen eş...

Gazino çetesinde 1'i polis 6 kişi tutuklandı
07.07.2020 02:18 | Son Güncelleme: 07.07.2020 02:22

ANKARA'da işlettikleri gazinoda müşterilere fazla hesap çıkarıp itiraz edenleri tehdit ederek zorla senet imzalattıkları, işten ayrılmak isteyen kadın çalışanların cinsel içerikli görüntülerini gizlice kayda alarak şantaj yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden, 1'i polis memuru 6 şüpheli tutuklandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı'nda Ş.K.'nın oğulları H.K. ve M.K. ile birlikte işlettiği gazinoda, yasadışı işler yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı 7 aylık takip sonucu, gazinoya müşteri olarak gelen kişilere fazla hesap çıkarıldığı, itiraz edenlerin silahla tehdit edildiği belirlendi. Ayrıca, gazinodaki işlerinden ayrılmak isteyen kadın çalışanların zorla senet imzalatılarak alıkoyulduğu, cinsel içerikli görüntülerinin gizlice kayda alınarak şantaj yapılıp çalışmaya zorlandıkları tespit edildi. Yine suç örgütünün kendilerine ait oto galerisinde tefe usulü para verdikleri, satmış oldukları araçların kilometresini düşürerek yüksek fiyatlara sattıkları ortaya çıktı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Ankara polisi, Ankara merkezli Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde, Çanakkale'de belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ele başı Ş.K.'nin de aralarında bulunduğu 1'i polis memuru 11 kişi gözaltına alındı. 1'iİ POLİS MEMURU 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü Haber
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti Haber
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir Haber
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Haber
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Esra Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Demet Akalın Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Temmuz Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gazino çetesinde 1'i polis 6 kişi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 02:44:31. #1.15#
title