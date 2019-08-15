15.08.2019 18:38

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde gazi Ömür Karaman'ın acımasızca darp edildiği kafe, Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile "meslek ve ticari icradan men" edildi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURFAŞ da gazinin darp edilmesi ile kira sözleşmesine aykırı tutum ve davranışlar gerekçeleriyle işletmeciyle olan kira sözleşmesini feshetti.

Gemlik İlçesinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda, yeğenlerini görmek için Ankara'dan Bursa'ya gelen Gazi Ömür Karaman, serinlemek için Kumsaz sahiline geldi. 19 yıl önce vatani görevini yaptığı Kuzey Irak'ta teröristlerce yapılan bombalı saldırıda vücuduna çok sayıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan gazi Ömür Karaman, bir süre yüzdükten sonra yorulunca yakınlardaki kafeye giderek dinlenmek istedi. Kafede ayağını sandalyeye uzatan Karaman, işletme sahibi ve çalışanlar tarafından acımasızca darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karaman hastaneye giderken, olayın basına yansımasıyla gazinin darp edilmesine toplumun tüm kesimlerinden tepkiler yağmaya başladı. Gazi Karaman'ı darp ettikleri tespit edilen işletme sahibinin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklanırken, olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti.

Olayın yaşandığı tesislerde inceleme yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğini belirledi. Zabıta tarafından tutanak altına alınan konu, acil olarak Büyükşehir Belediye Encümeni'nde ele alındı. Kanun ve yönetmeliklere aykırı tutum nedeniyle işletmeciye 320 TL idari para cezası ve işyerinin meslek ve ticaretini icradan men'ine karar verildi.

Kira sözleşmesi feshedildi

Öte yandan gazinin darp edilmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ da kira sözleşmesini feshetti. Gazinin darp edilmesi ile kira sözleşmesine aykırı tutum ve davranışlar gerekçe gösterilirken, işletmeciyle olan kira sözleşmesi feshedildi. İlgili firmaya ihtarname gönderilirken, BURFAŞ yetkilileri de zabıta ekiplerinin gözetiminde demirbaş sayımlarını yaptı. Tesislerin kapı kilitlerinin de değiştirilmesinin ardından, işletmecinin faaliyetine kesin olarak son verilmiş oldu.

Kaynak: İHA