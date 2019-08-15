Gazinin darbedildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

15.08.2019 16:26

VATANİ görevini yaparken gazi olan ve yüzde 92 engelli olan Ömür Karaman'ın (40) darbedildiği iddia edilen kafenin sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turizm şirketi BURFAŞ tarafından askıya alınarak kapatıldı. Ayrıca Kıyı Kanunu'na muhalefet ettiği de tespit edilen kafenin plajdaki şezlong ve şemsiyeleri çevik kuvvet ekipleri eşliğinde zabıta ekiplerince toplandı.

2000 yılında, vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanarak gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel şirket tarafından işletilen kafeye oturdu. Karaman, kafede otururken, iddiaya göre, ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren kişilerce darbedildi. Karaman, gazi olduğunu belirtmesine rağmen, yaklaşık 20 kişi tarafından dövüldüğünü söyledi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığını kaydeden Gazi Ömür Karaman, darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine 7 kişi gözaltına alındı, Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., tekrar gözaltına alındı. Bir kez daha adliyeye sevk edilen Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., 'basit yaralama' suçuyla tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Gazi Karaman'ın darbedildiği iddia edilen kafe, Sosyal Güvenlik Kurumu, İlçe Tarım Müdürlüğü, Çevre Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, yaptıkları incelemeler sonucunda kafede çalışan bazı personellerin sigortasız çalıştığını belirleyerek işlem yaptı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler neticesinde, kafenin işletme kayıt belgesi olmadığı gerekçesiyle tutanak tutarak bir hafta içinde ruhsat başvurusu yapılmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağı yönünde tutanak tuttu. Çevre Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 'kapalı alanda sigara yasağı' kanuna muhalefet ettiği tespit edilen kafeye 4 bin 500 lira ceza kesti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ise Kıyı Kenar Kanunu'na muhalefet eden kafenin plaj bölümünde bulunan şezlong ve şemsiyeleri Çevik Kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde toplayarak belediyeye ait depoya götürdü. Kafenin sözleşmesi ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turizm şirketi BURFAŞ tarafından askıya alındı. Kafe, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkacak olan karara kadar kapatıldı.



Kaynak: DHA

- Bursa