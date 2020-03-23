Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi - Haber
Kıbrıs, Polis, Muğla, Yerel

Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi

Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekipleri, 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in market ihtiyaçlarını alarak evine götürdü.

23.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:34
Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi

Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekipleri, 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in market ihtiyaçlarını alarak evine götürdü. Alışveriş sırasında listedeki tüm ürünlerin tek bir markette bulunmaması nedeniyle polisler market market gezdi.

Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, market ihtiyacı olması sebebiyle 112'yi aradı. 112 görevlileri de durumu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru, Taşkesen'in evine giderek önce market alışverişi için liste ve kredi kartını aldı. Polis memurları Gazi Taşkesen'in listedeki malzemeleri tamamlamak için market market gezdi. Market alışverişinin bitmesinin ardından polisler tekrar Taşkesen'in evine giderek, aldıkları malzemeleri ve kredi kartını Taşkesen'e teslim ettiler.

Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen; "Siparişimizi verdik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devletimiz bu zor zamanımızda dışarı çıkmasakta sorunlarımızı çözüyor. Bu süreçte evde bekleyeceğiz. İhtiyacımızı bildirdik. Telefon ettik. Sağ olsun ilçe emniyet müdürümüz hemen ekibi gönderdi. Arkadaşlara verdik kredi kartımızı, listemizi de verdik" dedi.

Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İçişler Bakanlığı 8 belediye başkanını görevden aldı Haber
İçişler Bakanlığı 8 belediye başkanını görevden aldı
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu Haber
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
Bakan'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler Haber
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Haber
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 8 oldu Haber
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 8 oldu
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her...
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tom Hanks Ender Saraç Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Bülent Uygun Ünal Karaman Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Mart Wuhan Polis Adana
Şu an buradasınız: Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 21:20:46. #1.15#
title