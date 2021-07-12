Gazimağusa'dan Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i, makamında konuk etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün de yer aldığı ziyarette konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar dileyerek, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının da hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Ergün de, İsmail Arter'e ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Başkan Ergün'e hediyeler takdim ederken, Başkan Ergün de Arter'e kahve fincanı ve mesir macunu hediye etti.

Kaynak: Bültenler