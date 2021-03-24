"Gazilik" unvanına 40 yıl sonra kavuştu
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"Gazilik" unvanına 40 yıl sonra kavuştu

24.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:10
'Gazilik' unvanına 40 yıl sonra kavuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesinde, 9 Aralık 1981'de silah kazası sonucu yaralanan 60 yaşındaki Halil İbrahim Özuysal, 40 yıl sonra gazi unvanını almaya hak kazandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesinde, 9 Aralık 1981'de silah kazası sonucu yaralanan 60 yaşındaki Halil İbrahim Özuysal, 40 yıl sonra gazi unvanını almaya hak kazandı.

Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk makamında ağırladığı Özuysal'a gazilik brövesini verdi.

Öztürk, AA muhabirine, Özuysal'ın ilçedeki ikinci gazi olduğunu söyleyerek, "Brövesini de takmak bize nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu vatan için verilmiş bir fedakarlıktır. 40 yıl sonra da olsa karşılığını bulması güzel bir şey." dedi.

"Çok memnunum ölmeden bunu da gördüm"

"Gazilik" duygusunu anlatmaya kelimelerin yetersiz kalacağını belirten Özuysal, "Gaziliğin parasında değilim. Sadece takılan rozetin gururu bana yeter. Çok memnunum, ölmeden bunu da gördüm. Görev için gittim Kıbrıs'a, 600 kişiyi gemiyle götürdüler. Orada böyle bir kaza geldi başıma. Kıbrıs'ta bölüğün şoförüydüm. Görev yaptığım esnada bir subay tarafından silah kazası sonrası yaralandım. Kıbrıs'ta devlet hastanesinde tedavi gördüm. Hiç umudum yoktu. Gazilik unvanını alınca çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise, Özuysal'ın başından geçenleri anlatmasının ardından kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Gazilik unvanı için ilgili kurumlara başvuru yaptıklarını anlatan Kumartaşlı, başvuruların ardından Özuysal'ın bu unvanı almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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