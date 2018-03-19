Gazilerin 44 Yıllık Hayali Gerçek Oldu

Sivas Belediyesi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve gazilik unvanına erişen Sivaslı Kıbrıs gazilerine Kıbrıs gezisi düzenledi.

Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz Şubat ayında Sivaslı Kıbrıs gazilerinden oluşan ilk kafilesi Kıbrıs'a yolcu edilmişti. Aradan geçen bir aylık sürecin ardından ikinci gazi kafilesi de yavru vatana götürüldü. Gazilik ünvanı aldıkları topraklara tam 44 yıl aradan sonra tekrar giden gaziler ve şehit yakınları, Kıbrıs'ta üç gün konaklayarak kahramanlık anılarını tazeledi. Geçtiğimiz hafta dualar eşliğinde Belediye önünden uğurlanan gaziler, Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi yetkileri tarafından ağırlandı. Gaziler Kıbrıs'ta, KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti. Boğaz ve Taşkent Şehitliklerini de ziyaret eden gaziler burada duygusal anlar yaşadı. 44 yıl önce şehit verdikleri silah arkadaşlarının mezarları başında dua eden gaziler, yaşlı gözlerle anılarını paylaştı. Gaziler ve şehit yakınlarının kendilerine bu imkanı tanıyan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti. Gaziler ve şehit yakınlarına Kıbrıs'ta Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Abdurrahim Ceyhan ve bazı birim müdürleri de eşlik etti. - SİVAS