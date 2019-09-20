Gazilere ve şehit babasına 'Baba-oğul' plaketi

20.09.2019 11:53

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna akşam yemeği verildi.



Dumlupınar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen yemeğe İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Gaziler Ahmet Sarıkavak ve Nafiz Sevinç, Şehit Babası Yaşar Yıldız, İl Genel Meclis üyeleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.



Düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kaymakam Abbasoğlu, gazilere ve şehit babasına, baba-oğul plaketini takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA