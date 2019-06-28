Gazilere Milli Mücadele madalyası

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 14 gazi ve gazi yakınına "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen Madalya Tevcih Töreninde konuşan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazilerin üstün görev anlayışıyla mücadele ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti adına gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Zaman, "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edilen gazilerimize vatanımıza yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Siz gazilerimize Allah uzun ömürler nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Devletimizin ve milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve kardeşliğimize kast eden saldırılara ve terör eylemlerine karşı, aziz milletimiz gereken cevabı vermiş ve vermeye de devam edecektir" dedi.

Törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, gaziler ve aileleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA