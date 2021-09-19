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Gazilere duygulandıran anons

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gazilere duygulandıran anons

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına binen şehit yakınları ve gaziler, kartlarını okuttukların da 'Vatan Size Minnettar' anonsuyla karşılaşıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına binen şehit yakınları ve gaziler, kartlarını okuttukların da ' Vatan Size Minnettar' anonsuyla karşılaşıyor. Otobüse binen Gazi Fırat Güzel duyduğu anons ile duygulandı.

Toplu taşıma araçlarının kontrol ve denetimini sağlayan Düzce Ulaşım A. Ş. Başkan Özlü'nün talimatıyla şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı. Düzce'deki tüm şehit yakınları ve gazilerin KentKart'lara yapılan güncelleme ile otobüsleri kullanıp kartlarını okuttuklarında 'Vatan Size Minnettar' anonsuyla karşılaşıyor. Ulaşım A.Ş.'nin başlattığı uygulamayı ilk kez kullanan Düzceli Gazi Fırat Güzel, "Gazi kimliğimi otobüste okuttuğumda 'Vatan Sizden Minnettardır' anonsunu duyunca inanın çok mutlu ve duygulandım. Belediyeden Allah razı olsun" dedi.

Düzce Ulaşım A.Ş.'nin uygulamanın şehit yakınları ve gazileri hem şereflendirmek hem de onları unutmadıklarını göstermek adına hassas bir davranış olduğunu dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ulaşım A.Ş.'nin yönetimini kısa sürede bu uygulamayı hizmete aldıkları için teşekkür etti. - DÜZCE

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