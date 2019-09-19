Gazilere anlamlı ziyaret

19.09.2019 16:17

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Kore gazisi İbrahim Çakmak ile Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar'ı ziyaret etti.



19 Eylül Gaziler günü kapsamında İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, tarafından Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar' ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Daha sonra Albay Başaklıgil, Kore gazisi 89 yaşındaki İbrahim Çakmak'ı İsmetpaşa Mahallesi Zafer caddesi No 93 sayılı evinde ziyaret etti. - KİLİS

Kaynak: İHA