Gazilerden Vali Varol'a Ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şube Başkanı Ahmet Ünverdi ve dernek üyeleri, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Vali Varol, devletin her zaman vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere ve kahraman gazilere şükran duyduğunu söyledi.

Varol, ülke ve millet olarak zor süreçlerden geçildiğinin altını çizerek, "Bu toprakları bizlere vatan yapan, her türlü tehditlere karşı canını siper ederek koruyan, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin devlet olarak her zaman aziz hatıralarını yaşatacağız." dedi.

Ünverdi ise, devletin her zaman yanında olduklarını belirterek, Vali Varol'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.