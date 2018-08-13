Gazilerden Trump'a Tepki

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarına tepki gösterdi. Kumartaşlı, "Buradan Trump'a sesleniyoruz, hiçbir şekilde bu ülkeyi bölemeyeceksin" dedi.

İsmail Kumartaşlı, dernek binasında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son günlerde ABD'nin rahip Brunson'ın tutuklanmasını sebep göstererek Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararı aldığını hatırlatan Kumartaşlı, "Biz devletimizin alacağı, tüm tedbirlere destek veriyoruz. Buradan halkımıza da çağrıda bulunuyoruz. Hiçbir şekilde paniğe kapılmasınlar. Dolar üzerinden para kazanmaya çalışmasınlar. Türk parasını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" dedi.

'ÜLKEMİZ İÇİN GEREKİRSE CANIMIZI VERİRİZ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi bölemeyeceğini aktaran Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Biz Afyonkarahisar'dan şehit aileleri ve gaziler olarak şunu söylüyoruz. Bu memleket ve bayrak için canlarımızı ve vücutlarımızın birer parçasını verdik ve dimdik ayaktayız. Gerekirse gider yine canlarımızı memleketimiz ve ülkemiz için veririz. Bu ülke ne PKK terör örgütü ile ne FETÖ ile ne de ekonomik krizlerle bölünemeyecek ve parçalanamayacaktır. Bizler buradan Trump'a sesleniyoruz; Hiçbir şekilde bu ülkeyi bölemeyeceksin."

- Afyonkarahisar