Gazilerden Kaymakama Teşekkür Ziyareti

Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol ve yönetim kurulu üyeleri, Yenişehir Kaymakamt Suat Seyitoğlu'nu ziyaret ederek, gazilere desteğinden dolayı kendisine plaket takdim etti.



Dernek Başkanı Metin Şenol, Kaymakam Suat Seyitoğlu'nun Yenişehir'de bulunan gazilere çok ciddi destekler verdiğini belirterek, "Gazilerimizin her meselesiyle yakından ilgileniyor. Bugün kendisini ziyaret edip teşekkür etmek istedik. Gazilerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.



Bu arada Kaymakam Suat Seyitoğlu'nun eşi Ülker Seyitoğlu da önceki gün şehit ailelerine yemek verdi. Yemekte şehit ailelerinin sıkıntıları dinlendi. Yemekte şehitler için Kur'an-ı kerim okundu, dualar edildi. - BURSA