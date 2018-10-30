Gazilerden Belediye Başkanı Kul'a Ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyesi gaziler, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Samsunlu gaziler Hulisi Torun, Fahri Çamur, Ramazan Çavuş, Şakir Cengiz, Muzaffer Gülbüz, Cemal Mert, Üzeyir Bulut ve Erol Bekmez ile Kul'u makamında ziyaret etti.

Diril, Kul'dan derneğin bir şubesini Terme'de açmak için destek istedi.

Terme'de 70'e yakın muharip gazi bulunduğunu belirten Diril, "Gazilerimizin tören geçişlerinde, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ve şehitler gününde Terme halkıyla bütünleşmesini, gelecek nesillere gazilik gibi ulvi bir kavramın aktarılmasının çok önemli olacağını düşündük. Başkanımıza bize vereceği desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ederiz." dedi.

Vatan için canını hiçe sayan şehit ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Terme Belediye Başkanı Kul, şunları kaydetti:

"Bu vatan için kurşun sıkmış herkes bizim için çok kıymetlidir. Vatan toprağı için şehit olmak, gazi olmak herkese nasip olmaz. Bu milletin çocukları vatanı için gazi olmaya, şehit olmaya her zaman hazırdır. Bayrağımızın huzur içerisinde dalgalanması uğruna gazi olan kıymetlilerimizle gurur duyuyoruz. Her zaman gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın emrindeyiz."