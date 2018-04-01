Gazilerden Başkan Yılmaz'a Teşekkür

SAMSUN (İHA) – Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, olağan genel kurula katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a kendilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdüğü için teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleşti. Genel kurulda gaziler, kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüren Yusuf Ziya Yılmaz'a minnet duyduklarını söyleyerek, teşekkür ettiler. Cumhurbaşkanı ile görüşmelerine vesile olan Yılmaz'a teşekkürlerini sunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, "Yusuf Ziya Yılmaz olmasaydı sizin hak ve talepleriniz için çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemezdik. Videoda da gördünüz. Yusuf Başkanımız, Cumhurbaşkanımızla bizi görüştürebilmek için büyük çaba sarf etti. 18 Mart Şehitler Günün'de Yusuf Ziya Yılmaz'dan bizi Cumhurbaşkanımızla görüştürmesi için ricada bulunmuştuk. Başkanımız Yılmaz da, 'Siz bu vatan için canlarınızı hiçe saydınız. Sizi görüştürmek için her şeyi sağlayacağım' dedi. Beni AK Parti Samsun İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanımızla görüştürdü. Cumhurbaşkanımıza sorunlarımızı anlattık. Sözümüzü de aldık. İnşallah sorunlarımız çözülecek. Bize bu görüşme fırsatını sağladığı için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Gazilerin ve şehitlerin her şeyden önce geldiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, "Gaziler ve şehitler, başımızın tacıdır. Sizler olmasaydınız bu kongreyi belki de yapamayacaktık. Çünkü bu coğrafyada var olmanın mücadelesi bizden önce bitmedi, bizden sonra da bitmeyecek. Allah, bu topraklardaki şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarını gelecek nesillere aktararak ilelebet topraklarımızda payidar olmayı bizlere nasip etsin. Zaten bütün çaba bu. Gazi ve şehit olmanın amacı da bu" diye konuştu.

Gaziler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşmasını anlatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, şehit ve gazilere çok önem veriyor. Ahmet Bey, benden cumhurbaşkanı ile görüşmek istediğini bildirmişti. Kongre sonunda fotoğraflar çekiliyor, hediyeler veriliyordu. O esnada Ahmet Bey, Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istediği şeyle alanımıza gelmeye çalışıyordu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 'Ahmet Bey'i işaret ederek, buraya gelmek istiyor herhalde' dedi. Ben de kendisine Ahmet Bey'in kim olduğunu ve ne yapmak istediğini söyledim. Sonra ben gerekli görüşmeleri yaparak Ahmet Bey'i yanımıza kadar soktum. Ahmet Bey de bariyerlerin üstünden atlayarak yanımıza geldi. Cumhurbaşkanımız daha sonrasında diğer gazileri de işaret ederek, 'Onlar da gelsin' dedi. Ahmet Bey geldikten sonra orada irtibat kuracağım kimse kalmadı. Onlara ulaşamayınca 2 metrelik platformdan atlayarak gazileri alıp Cumhurbaşkanımızın yanına getirdim. Haber verebilsem atlamayacaktım ama o an başka bir çarem yoktu. Önemli olan gazilerimizi Cumhurbaşkanımızla buluşturmaktı. Buna vesile olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından genel kurula geçildi. Seçime tek liste olarak giren mevcut başkan Ahmet Diril, 560 delegenin oyunu alarak tekrar başkan oldu. Ahmet Diril, 16 yıldır devam ettirdiği görevini 3 yıl daha devam ettirecek.

Genel kurula gazilerin yanı sıra Kore'nin Ankara Savunma Ataşesi Jeasic Park ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Beyazıt Yumuk da katıldı. - SAMSUN