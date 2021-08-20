GAZİLERDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Türkiye Muharip Gaziler Dernegi Kusadasi Subesi Temsilcisi Mehmet Yigit ve sube yöneticileri Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu makaminda ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Dernegi Kusadasi Subesi Temsilcisi Mehmet Yigit ve sube yöneticileri Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu makaminda ziyaret etti.

Vatan için ölümü göze alan gazilere minnet duyduklarini ifade eden Baskan Çerçioglu, Yigit'i ve sube yöneticilerini misafir etmekten dolayi mutluluk duyduklarini ifade etti. Ziyarette Yigit, yürüttügü basarili çalismalardan dolayi Baskan Çerçioglu'nu tebrik etti.

Kaynak: Habermetre