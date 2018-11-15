Gazilerden Başkan Ataç'a Teşekkür Plaketi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi yönetimi, gazilere verdiği desteklerden ötürü Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gaziler ve şehit yakınları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ertuğrul Özkütük ve dernek yöneticileri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özkütük, "Biz gazilerin her zaman yanında olduğunuz için sizi ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Ataç ise konuklarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Sizlerle bir arada olmak beni çok mutlu ediyor. Gaziler Günü buluşmamızda da ifade etmiştim; ben size gösterilen ilginin tek bir gün ile sınırlı kalmasına karşıyım. Bugün bizler varsak, sizler sayesinde varız. Sizlerle yılın her günü devam eden sıcak ilişkilerimiz olduğu için çok memnunum. Herhangi bir konuda üzerimize düşen bir görev olduğunda daima hazır olduğumuzu da zaten biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Özkütük'ün Başkan Ataç'a katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR