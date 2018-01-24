Gazilerden Bakan Kaya'ya: 'Afrin'e biz de gidelim'

Övünç Madalyasını alan Gaziler Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'dan Afrin'e gitmek için izin istedi

İSTANBUL - Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Övünç Madalyası alan bazı gazilerin kendisine 'Madalyanın hakkını vermek için müsaade edin bizde Afrin'e gidelim' dediklerini söyledi.

Şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Şehit Yakınlarına ve Gazilere tek tek madalyalarını veren Bakan Kaya tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Övünç madalyası verdiğimiz gazilerimiz Afrin'e bizde gidelim dediler"

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bizim görevimiz milletimize hizmetkar olmak. Onlara hizmet etmekten ben çok büyük onur duyuyorum. Bakın burada Devlet Övünç Madalyası verdiğimiz gazilerimizden bazıları bize ne dedi biliyor musunuz? Bunu bütün milletimizin duymasını istiyorum. 'Sayın Bakanım bize bu madalyayı veriyorsunuz, ne olur biz bu madalyanın hakkını vermek için müsaade edin Afrin'e operasyona bizde gidelim. Biz bu madalyanın hakkını vermek istiyoruz' dediler. Bu kadar vatanı için, bayrağı için hiç gözünü kırpmadan şehadete hazır gazilerimiz var, milyonlar var. Bu özellikle bu günlerde birlik ve beraberliğimizi çok daha kuvvetlendirerek, vatanımızı her türlü tehlikeden koruyacağımız günlerde çok daha anlamlı diye düşünüyorum" dedi.

"Böyle kahraman bir milletin evladı olduğum için gurur ve onur duyuyorum"

Şehit yakınlarına ve gazilere selamlarını iletmek istediğini söyleyen Bakan Kaya, "Bütün Şehit yakınlarına ve gazilerimize sizlerin aracığıyla selamlarımı iletmek istiyorum. Özellikle şehit annelerimizin, şehit eşlerinin ellerinden öpüyorum. Gazilerimizin annelerini de aynı şekilde ellerinden öpüyorum. Böyle kahraman evlatlar yetiştirmişler. Böyle kahraman bir milletin evladı olduğum için gerçekten çok büyük gurur ve onur duyuyorum. Kahraman çocuklarımız var. Nasıl Çanakkale'de 15'likler ölümlerin üzerine yürüdülerse, 15 Temmuz gecesi de 15 yaşının altında evlatlarımız sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyar duymaz sokaklara fırladılar ve ölüm akıllarına bile gelmeden ölmeye gittiler. Vatan savunması için o vatan hainlerine fırsat vermediler" diye konuştu.