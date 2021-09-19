Gaziler Yemekte Ağırlandı

19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla 45 Otel'de öğle yemeği programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunduğu ve şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların edildiği programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ergün Aksoy da katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 45 Otel'de yemek verildi. Gaziler ve ailelerinin onur konuğu olarak katıldığı yemeğe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ergün Aksoy, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Gazi Dernek Başkanları, dernek üyeleri, gazi ve şehit aileleri katıldı. Kuran'ı kerim tilavetinin okunması ile başlayan programda daha sonra İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından dua edildi. Programda konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Bugünler gazilerimize ve şehitlerimize minnetlerimizi iletme günü. Bu topraklar bizim vatanımızsa bu gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesindedir. Bizleriz de bu vatanı daha da geliştirerek bizden sonraki nesillere aktarma zorunluluğu var. Vatan savunmasında görev alan tüm gazilerimize şükranlarımız sunuyorum. Ebediyete intikal eden şehitlerimizi de minnetle anıyorum" dedi.

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