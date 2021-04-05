Gaziler ve şehit aileleri, emekli amirallerin açıklamasını siyah balonla protesto etti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Milletimizin iradesine parmak sallamak kaydıyla 104 emekli amiralin yapmış olduğu muhtıra niteliğindeki bildiri, biz gaziler ve şehit aileleri için yok hükmünde olup balon bir bildiridir.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Milletimizin iradesine parmak sallamak kaydıyla 104 emekli amiralin yapmış olduğu muhtıra niteliğindeki bildiri, biz gaziler ve şehit aileleri için yok hükmünde olup balon bir bildiridir." dedi.

Şehit aileleri ve gaziler, ellerinde Türk bayrakları ve siyah balonlarla eski TBMM'nin önünde toplandı.

Burada, "Amiral şaşırma sabrımızı taşırma" şeklinde slogan atan grup adına Aylar, basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin, devleti, milleti, bayrağı ve vatanıyla bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayan Aylar, 1918'den bu yana ülkeyi ve devleti bölmeye çalışan birçok karanlık güç ve kirli iş birlikçi odakların bulunduğunu söyledi.

Aylar, "Ülkemizi ve devletimizi her fırsatta bölmeye çalışan bu şer cephesi kendilerine 104 amiral bulmuş ve zehirli düşüncelerini milletimize dikte ettirmeye çalışmaktadırlar." diye konuştu.

Amirallerin açıklamasının suç teşkil ettiğini belirten Aylar, bildirinin, halkın gözünde de siyaset mecrasında da kabul edilmeyeceğini dile getirdi. Lokman Aylar, şunları kaydetti:

"Ülkemizin siyaset kurumu ve yargı erkinin bu hadsizlik karşısında sessiz kalmayacaklarını ümit ediyoruz. Bu topraklar üzerinde bayrak dalgalansın, ezan susmasın diye can veren aziz şehitlerimizin aileleri ve biz gaziler olarak 'amiral' diye ordu sıfatını kullanan bu kişilere hakkımızı helal etmiyoruz. Milletimizin iradesine parmak sallamak kaydıyla 104 emekli amiralin yapmış olduğu muhtıra niteliğindeki bildiri, biz gaziler ve şehit aileleri için yok hükmünde olup balon bir bildiridir."

Konuşmanın ardından şehit aileleri ve gaziler, 104 siyah balonu havaya bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk