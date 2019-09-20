Gaziler "Vatan Sağ Olsun" dedi

20.09.2019 13:41

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, "Gaziler Günü" nedeniyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Adana Şubesi'nce gerçekleştirilen törende, Şehit olan asker ve onun için ağlayan evlatlarının canlandırıldığı tiyatro oyunu Optimum ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşattı. Gazilerin alkışlarla karşılandığı törende, hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı coşkuyla seslendirildi.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" ünvanı verilişinin yıldönümünde düzenlenen "Gaziler Günü"ne; Adana'da, kentin çekim merkezi Optimum ev sahipliği yaptı.

18 SANAT DALINDA ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI SERGİSİ

Etkinlik için Optimum'un ortak kullanım alanları Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı. Ziyaretçilere Türk bayraklarının dağıtıldığı program kapsamında, 18 sanat dalında yapılmış Atatürk ve Türk Bayrağı tablolarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Adana Şubesi Başkanı Gazi Mehmet Ali Bakır, serginin açılışındaki konuşmasında, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını siper eden ve bu yüzden gazi olan kahramanları kutladı. Başkan Bakır, derneğin gönüllüsü Adanalı genç Ferdi Naynal tarafından bağışlanan 18 sanat dalında yapılmış Atatürk ve Türk Bayrakları tablolarının bulunduğu sergiye ev sahipliği yapan Optimum yetkililerine teşekkür etti.

Serginin ardından gaziler mini bir tiyatro oyunu sergilendi. Şehit olan asker ve onun için ağlayan evlatlarının canlandırıldığı tiyatro oyunu Optimum ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşattı. "Vatan Uğruna" adlı oyunda; İki kız çocuğu, şehit babalarının başında ağlarken, şehirler için yazılmış şiirler seslendirildi.

Kaynak: Bültenler