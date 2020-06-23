Gaziler Vakfı'ndan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret
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Gaziler Vakfı'ndan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Türkiye Gaziler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Gaziler Vakfı'ndan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret
23.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:16

Türkiye Gaziler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Aylar, vakfın faaliyetleri hakkında Demirbaş'a bilgi verdi.

Vakfın hem gaziler hem de şehit aileleri için yürüttüğü projeleri anlatan Aylar, şöyle konuştu:

"Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın her zaman yanında olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Biz her gördüğümüzde şehit yakınlarının yanındasınız, gazilerimize zaman ayırıyorsunuz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarınızda da birlikte bir şeyler yaparız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinizi bekliyoruz."

Demirbaş da gazi ve şehit ailelerine yönelik çalışmaları anlattı.

Çubuk'un nüfusu oranıyla en çok şehit ve gazi veren ilçe olduğunu belirten Demirbaş, "Her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Canlarını seve seve bu ülkeye feda eden şehitlerimizin yakınları bize emanet olurken, uzvunu bu ülkeye feda eden gazilerimiz de her zaman başımızın tacıdır. Gece gündüz 7/24 her gün onların emrindeyiz. Onların sayesinde huzurlu ve mutlu yaşayabiliyoruz'."

Ayar, Demirbaş'a, kadife üzerine basılmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini hediye etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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