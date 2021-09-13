Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde 'Vatan size minnettar' anonsu yapılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde "Vatan size minnettar" anonsu yapılıyor

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, elektronik kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsu duyuluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, elektronik kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsu duyuluyor.

Belediye iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, belediye otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı.

Şehit yakınları ve gazilerin, belediye otobüslerinde kullandığı BALKART'ın okuttukları sırada cihazdan "Vatan size minnettar" sesi yükseliyor.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamadan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gaziler Sinan Atkale ve İsmail Balaz da anonsun kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde Vatan size minnettar anonsu yapılıyor

Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde
AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
Marmara'da yıllar sonra orfoz balığı kayıt altına alındı

Marmara'da yıllar sonra orfoz balığı kayıt altına alındı

 Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

 MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit...

MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Ozan Tufan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Balıkesir'de şehit yakınları ve gaziler otobüse bindiğinde 'Vatan size minnettar' anonsu yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:21:05. #1.17#