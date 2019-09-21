Gaziler şehitler anasına fidan dikti

21.09.2019 14:54

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gaziler, şehitler anasına 90 fidan dikti.

Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şubesi'nin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte, Yukarı Sarıkamış Şehitliği alanına Allahuekber dağlarındaki 90 bin şehit anısına 90 fidan toprakla buluşturulup can suyu verildi, şehitler için dua edildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şube Başkanı Beyaz Reçber, yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın Türkiye'nin en doğusundaki şehitler diyarı olduğunu belirterek, "Sarıkamış'ta yaşayan, Kore, Kıbrıs ve terörle mücadelede gazi olan arkadaşlarımızla birlikte bu toprakların vatan olması için canlarını veren atalarımızın anısına fidan diktik. Yani bu dağlarda şehadet şerbetini içen 90 bin fidanımız için temsili 90 fidanı toprakla buluşturduk, ruhları şad olsun. Orman İşletmesi Müdürümüz ve personeline teşekkür ediyorum." dedi.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak da şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Bütün kurumlara olduğu gibi gazilerimizin bu anlamlı talebini yerine getirdik. Şehitlerimizin aziz hatırasını en iyi şekilde yaşatmak için orman teşkilatı olarak her zaman üzerimize düşenin en iyisini yamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Fidan dikim etkinliğine, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 9'uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Ahmet İşler, Belediye Başkan Vekili Zülküf Koçak, askeri erkan, daire amirleri ile gaziler katıldı.

Kaynak: AA