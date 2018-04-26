Gaziler Özel Harekat Polisi Adaylarıyla Buluştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile terörle mücadele sırasında gazi olanlar, özel harekat polisi adaylarına anılarını anlattı.

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Şehit Polis Memuru Erdal Öztaş Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şehitlik ve gazilik" programı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda yaralanan polis memuru Atilla Tetik, özel harekat polis adaylarıyla tecrübelerini paylaştı.

Tetik, geçici görevle gittiği Niğde'den ailesinin yanına izinli olarak geldiğini ama 15 Temmuz'daki hareketliliği görerek tereddüt etmeden görev başına koştuğunu söyledi.

O sırada birinci bombanın atıldığını belirten Tetik, "Oraya gittiğimizde aslında bir şaşkınlık vardı. 'Ne yapacağız, kime karşı nasıl bir müdahalede bulunacağız' diye ama bizim işimiz tedbir almaktı. Silahlarımızı aldık ve tesisatlarımızı kuşandık. Orada şehit olan başkanlarımız, müdürlerimiz, amirlerimiz vardı. Müdürlerimizin emriyle bir ekip oluşturdum." dedi.

"Vatana bir bacak feda etmişiz, hiç önemli değil"

Darbe girişimi gecesi vatanları, bayrakları, toprakları uğruna canlarını ve kanlarını verebileceklerini tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Tetik, şunları kaydetti:

"Bize bunu bin 500 yıllık tarihimizi bir gecede bitirmek isteyen, yıllarca kurumlarımıza haince sızan, beynini, aklını satmış içimizdeki hainler yaşattı. Bize zaten ancak bu şekilde zarar verebilirlerdi. Çoğumuz hendek operasyonlarıydı, sayımız belliydi ama yine de bizden korkmuşlardı. Onlara karşı mücadele edecek, karşılarında durabilecek bir güç olarak görmüşler, yıllarını terörle mücadeleye vermiş insanların kafasına teröriste atmadığı bombayı atabilmişlerdi. Şimdi sol bacağımı kullanamıyorum ama vatana bir bacak feda etmişiz, hiç önemli değil. Sizler de birer şehit ve gazi adayı olacaksınız. Sizleri bizlerin yolundan gitmek, bayrağımız için mücadele etmek istediğiniz için kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun."

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan Hilmi Köse de Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir işgalden kurtulduğuna dikkati çekerek, "Yüce Rabbim 15 Temmuz'da hainlerin gerçek yüzünü gösterdi. O dönemde devletimiz sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Örgütle mücadele ederken maalesef içerideki hainlerle de mücadele ettik. Etrafımızda inanmayanlar, onların ne kadar hain olduğunu gördü." ifadesini kullandı.

Gazi Ömer Kula da Şırnak Cizre'de terörle mücadelede bombalı saldırı sonucu iki bacağını kaybettiğini, buna rağmen aynı olayda yaralanan askerin yanına sürünerek yardıma gitmeye çalıştığını anlatarak, şehit ve gazilerin Allah tarafından seçilmiş kişiler olduğunu dile getirdi.

Programa Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül katıldı.