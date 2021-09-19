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Gaziler onuruna yemek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gaziler onuruna yemek

Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından gaziler ve aileleri onuruna akşam yemeği düzenlendi.

Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından gaziler ve aileleri onuruna akşam yemeği düzenlendi.

Gaziler ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Vali Ali Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazi" unvanı ve "mareşal" rütbesi verilişinin 100. yılını kutluyor; bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet; hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Güçsüz devletlerin hiçbir zaman Anadolu coğrafyası üzerinde hayatta kalamadığına dikkat çeken Vali Ali Çelik, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları bu toprakları güçlü kılmış, Türk milletinin ilelebet yaşaması için can ve nefes veren bir ruha bürünmüştür. Arif Nihat Asya'nın dediği gibi, 'Şehit olmayı göze almayan, gazi olamaz.' Bu vatanın evlatları; ülkesi, milleti, namusu, bayrağı, dini için hiç düşünmeden canını seve seve verir, vereceğiz de" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün terörle mücadelede tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar başarılı ve güçlü olduğunu söyleyen Vali Çelik, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi bu topraklara ve millete zarar vermek isteyen hainlerin sayıları git gide azalıyor. İlk kez 200'ün altına düşen terörist sayısı yarınlara büyük bir umut ve güvenle bakmamıza vesile oluyor. Rabbim, devletimize ve milletimize zeval vermesin; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Vali Çelik, konuşmalarının ardından gazi ve aileleriyle bir süre sohbet edip istek ve arzularını dinledi. - KÜTAHYA

Gaziler onuruna yemek

Gaziler onuruna yemek

Gaziler onuruna yemek

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