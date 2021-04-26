Gaziler mahallesine pazar yeri ve kütüphane yatırımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziler mahallesine pazar yeri ve kütüphane yatırımı

Gaziler mahallesine pazar yeri ve kütüphane yatırımı
Bültenler - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediyesi, Gaziler Mahallesi'nde öğrencilerin ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına bir adet kütüphane ile 1 adet pazar yeri inşa ediyor.

Kısa süre sonra tamamlanması hedeflenen yatırımlar, mahalle sakinlerinin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak.

Eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla öğrencilerin akademik başarılarına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi'nde öğrencilerin en büyük ihtiyacı olan kütüphane inşaatına başladı. Bin 800 metrekare büyüklüğünde olacak kütüphane içerisinde; 2 adet okuma salonu, bilgisayar salonu, grup çalışma odası ve fuaye alanı bulunuyor. Bunun yanı sıra kütüphanenin alt katında ise mahalle sakinlerine hitap edecek olan bin 950 metrekare alan büyüklüğünde pazar yeri inşa ediliyor. Pazar yerinin içerisinde ise 120 pazar tezgahı, zabıta kontrol odası bulunacak. Hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları devam eden kütüphane ve pazar yeri, aynı anda tamamlanarak, öğrencilerin ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

PROJELERİ İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kütüphane ve pazar yerinin mahallelerine büyük katkı sunacağını dile getiren Gaziler Mahalle Muhtarı Zehranur Tahiroğlu Köşker, "Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olmasından dolayı ihtiyaçları da giderek artan bir mahalle durumundadır. Bu vesileyle sağolsun Şehitkamil Belediyemiz de ihtiyaçlarımızı gidermek konusunda her zaman desteklerini sunuyor. Mahallemizin ihtiyaçlarından biri olan pazar yeri için Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'ndan ricada bulunmuştuk. Kendileri de bizleri kırmayarak mahallemize pazar yeri yapıyor. Pazar yerimizin gerek konumu açısından gerekse de işlevi açısından çok kullanışlı olacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız, pazar yerimizde haftada bir gün olmak üzere gönül rahatlığıyla gelip buradan alışverişlerini yapacaklar. Bu pazar yerimizin vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bunun yanı sıra Başkanımız ile ne zaman bir araya gelsek, çocuklarımız, gençlerimiz için nasıl daha iyi bir katkı sunabiliriz arayışı içerisinde sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Kütüphanemiz de bu istişareler doğrultusunda ortaya çıkan bir proje ve yapımı gecikmeyen bir proje. Malum bu kütüphanemiz de hemen pazar yerimizin üstüne yapılıyor. Mahallemize yapılan bu kütüphanemiz sadece buradaki gençlerimiz ve çocuklarımıza değil, Beykent bölgesine hitap edecek bir projedir. Ben bu vesileyle hem pazar yeri hem de kütüphane projeleri için başta Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziler mahallesine pazar yeri ve kütüphane yatırımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 17:46:15. #1.14#

title