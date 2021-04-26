Gaziler mahallesine pazar yeri ve kütüphane yatırımı

Şehitkamil Belediyesi, Gaziler Mahallesi'nde öğrencilerin ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına bir adet kütüphane ile 1 adet pazar yeri inşa ediyor.

Kısa süre sonra tamamlanması hedeflenen yatırımlar, mahalle sakinlerinin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak.

Eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla öğrencilerin akademik başarılarına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi'nde öğrencilerin en büyük ihtiyacı olan kütüphane inşaatına başladı. Bin 800 metrekare büyüklüğünde olacak kütüphane içerisinde; 2 adet okuma salonu, bilgisayar salonu, grup çalışma odası ve fuaye alanı bulunuyor. Bunun yanı sıra kütüphanenin alt katında ise mahalle sakinlerine hitap edecek olan bin 950 metrekare alan büyüklüğünde pazar yeri inşa ediliyor. Pazar yerinin içerisinde ise 120 pazar tezgahı, zabıta kontrol odası bulunacak. Hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları devam eden kütüphane ve pazar yeri, aynı anda tamamlanarak, öğrencilerin ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

PROJELERİ İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kütüphane ve pazar yerinin mahallelerine büyük katkı sunacağını dile getiren Gaziler Mahalle Muhtarı Zehranur Tahiroğlu Köşker, "Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olmasından dolayı ihtiyaçları da giderek artan bir mahalle durumundadır. Bu vesileyle sağolsun Şehitkamil Belediyemiz de ihtiyaçlarımızı gidermek konusunda her zaman desteklerini sunuyor. Mahallemizin ihtiyaçlarından biri olan pazar yeri için Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'ndan ricada bulunmuştuk. Kendileri de bizleri kırmayarak mahallemize pazar yeri yapıyor. Pazar yerimizin gerek konumu açısından gerekse de işlevi açısından çok kullanışlı olacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız, pazar yerimizde haftada bir gün olmak üzere gönül rahatlığıyla gelip buradan alışverişlerini yapacaklar. Bu pazar yerimizin vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bunun yanı sıra Başkanımız ile ne zaman bir araya gelsek, çocuklarımız, gençlerimiz için nasıl daha iyi bir katkı sunabiliriz arayışı içerisinde sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Kütüphanemiz de bu istişareler doğrultusunda ortaya çıkan bir proje ve yapımı gecikmeyen bir proje. Malum bu kütüphanemiz de hemen pazar yerimizin üstüne yapılıyor. Mahallemize yapılan bu kütüphanemiz sadece buradaki gençlerimiz ve çocuklarımıza değil, Beykent bölgesine hitap edecek bir projedir. Ben bu vesileyle hem pazar yeri hem de kütüphane projeleri için başta Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler