Gaziler kayyum kararından memnun, İmamoğlu'na tepkili

22.08.2019 14:00

Pendikli gaziler Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken eşi, Selahattin Demirtaş'ın eşiyle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdiler.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Pendik Şube Başkanı Oktay Kaya, Mardin, Diyarbakır, Van Büyükşehir Belediye Başkanı kayyum atamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Gazilerin, teröre destek veren belediyelere kayyum atanmasından duyduklarını memnuniyeti dile getiren Oktay Kaya, "Seçildikleri günden beri terör örgütüyle arasına mesafe koymayarak, onların propagandasını yapan, terörü sevdirici tavır ve davranışlarından vazgeçmeyen, talimatları direk kandilden alarak destek veren, şehit yakınlarını da işten çıkaran kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Belediyelerinde Belediye Başkanlığı yapamaz. Devletin almış olduğu kayyum kararı şehit aileleri ve gazilerimizi memnun etmiştir" dedi.



Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdiler



Pendikli gaziler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise tepkili. İmamoğlu'nun eşinin Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yaptığı ziyaretin kabul edilemez olduğunu belirten Gazi Oktay Kaya, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nun, teröre ve terör örgütüne destek veren Selahattin Demirtaş'a eşini ziyarete göndermesi ve kayyum atanan belediyelerin durumlarıyla ilgili Sosyal medyada paylaştığı fikirleri kendisinin de aynı düşünceye dahil olduğunu göstermekte. Bu durum biz gazilerin tepkisini çekmektedir. Şehit aileleri ve Gazilerin halkın iradesiyle seçilen kişilere duyacağı saygının tek şartı yıllardır milletimize zarar veren, masum insanımızı katleden, bebek katili terör örgütüne olan mesafeleridir. Terör Örgütlerine mesafe koymayana, biz mesafe koyarız" diyerek tepkisini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA