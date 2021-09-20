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Gaziler İspir'de anıldı

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Gaziler İspir'de anıldı

Erzurum'un İspir İlçesinde Gaziler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Erzurum'un İspir İlçesinde Gaziler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Burak Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Engin Bodur, İlçe Emniyet Amiri Adem Kara, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Dilber, Belediye Başkan Vekili Paşa Ali ve kurum amirleri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İspir Askerlik Şubesi Başkanı Bünyamin Gündüz yaptı. Gündüz, "Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki en büyük önemi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından gazilik unvanı tevcih edilmesi üzerine söylediği şu ifadelerde yer almaktadır, "Kahraman Türk Ordusu; sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine delalet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir" dedi.

Atatürk anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam eden program, gazi ailelerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi. - ERZURUM

Gaziler İspir'de anıldı

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