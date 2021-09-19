Gaziler günü... "Vurulunca değil, unutulunca üzülüyoruz"

TERÖR operasyonlarında yaralanan Türk Silahlı Kuvvetler mensubu gaziler, 19 Eylül Gaziler Günü'nde önemli mesajlar verdi. Gazi olmadan önce şehit olmayı göze aldıklarını söyleyen gaziler "Vurulunca değil, unutulunca üzülüyoruz" dedi.

Türkiye Harp Malülü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği üyelerinden Piyade Komando Er Resul Tezcan, Piyade Komando Er Ahmet Dalyaprak ve Jandarma Er Sayim Aykutalp terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda yaralanarak, gazi oldular. 1990'lı yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan terör operasyonlarında görev alan üç gazi de, bugün ihtiyaç olsa hiç tereddütsüz göreve hazır olduklarını söyledi.

"GAZİ OLMADAN ÖNCE ŞEHİT OLMAYI GÖZE ALMIŞTIM"

"VÜCUDUMDA 285 ŞARAPNEL PARÇASI VAR"

"İNSANLARIN BİZE DAHA GÜZEL BAKMASINI İSTİYORUZ"

1994 yılında Hakkari Çukurca'da gazi olan Jandarma Er Sayım Aykutalp ise "O an tüm ailem gözlerimin önünden geçti. Bizi Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. 15-20 gün orada yattıktan sonra Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne sevk edildim. Tedavim GATA'da devam etti. Bu süreçte bizim en büyük destekçimiz devletimizden sonra ailemiz oldu. Allah binlerce kez razı olsun. Sol gözüm protez ve ellerimin çeşitli yerinde şarapnel parçaları var. Bize bu ülke, bu unvanı vermiş. Gazilik unvanını gurur ve onurla taşıyoruz. Ancak bize insanların bakış açısı çok farklı. Bize daha güzel bakmalarını istiyoruz. Sonuçta biz bu ülkeye mal olduk ve bu ülke bizim. Ben bir gözümü verdim, ikinci gözümü de vermeye razıyım. Bugün istesinler, gider yine veririm. İnsanlar bizi biraz daha sevsinler, içlerine alsınlar. Bize biraz değer versinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.