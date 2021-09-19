Samsun'un Bafra ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende Gaziler Derneği, Belediye Başkanlığı ve Bafra Kaymakamlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şahin yaptığı konuşmada, "19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. Kahraman Gaziler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şubesinin yeni binasına açılışı yapıldı. Törene, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Türkiye Harp Malulleri Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkan ve üyeleri ile Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı katıldı. - SAMSUN