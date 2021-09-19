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Gaziler Günü Tomarza'da kutlandı

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Gaziler Günü Tomarza'da kutlandı

Tomarza'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tomarza'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tomarza Hükümet Konağı Bahçesi'nde düzenlenen törene, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, İlçe Cumhuriyet Savcısı Ömer Gündoğdu, İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Jandarma Komutan Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Tomarza İlçe Jandarma Karakolu personelinden Jandarma Astsubay Çavuş Murat Çetinkaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 84 yaşında Necip Aksoy'un ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen şiir okuması da protokolden alkış topladı.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'nin gazi ve şehit yakınları ile yakından ilgilendiği program, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi. - KAYSERİ

Gaziler Günü Tomarza'da kutlandı

Gaziler Günü Tomarza'da kutlandı

Gaziler Günü Tomarza'da kutlandı

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Haber: Gaziler Günü Tomarza'da kutlandı - Haberler
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