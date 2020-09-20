Gaziler Günü'nde darbedilen gazi, şikayetini geri çekti
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Gaziler Günü'nde darbedilen gazi, şikayetini geri çekti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı zamanda Güneydoğu gazisi olan av koruma memuru Ender Kapanoğlu, 'Gaziler Günü' olan dün, ruhsatsız tüfeğine el koymak istediği için çıkan arbedede kendisini darp eden avcı K.T., hakkındaki şikayetini geri çekti.

Gaziler Günü'nde darbedilen gazi, şikayetini geri çekti
20.09.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:20

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı zamanda Güneydoğu gazisi olan av koruma memuru Ender Kapanoğlu, 'Gaziler Günü' olan dün, ruhsatsız tüfeğine el koymak istediği için çıkan arbedede kendisini darp eden avcı K.T., hakkındaki şikayetini geri çekti. Bunun üzerine K.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Milas Milli Parklar Şefliği ekipleri, kırsal Etrim Mahallesi'ndeki Karanlık mevkisinden, dün saat 08.30 sıralarında silah sesleri geldiğini fark etti. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, K.T.'nin avlandığını belirledi. Ekipler, avcı K.T.'nin tüfeğine ruhsatını gösterememesi üzerine el koymak istedi. K.T., içinde fişek olmadığını ileri sürdüğü ruhsatsız tüfeğinin kontrol edilmesine de izin vermedi. Ekipler ile K.T., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine K.T. ile av koruma memuru Ender Kapanoğlu arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, av koruma memurlarının görevini yapmasına engel olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası K.T'.yi gözaltına aldı. Yaşanan arbedede kollarından yaralanan, aynı zamanda Güneydoğu gazisi olan Kapanoğlu ise Bodrum Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı. Kapanoğlu'nun arbede öncesindeki tartışmanın bir bölümünü cep telefonuyla görüntülediği ortaya çıktı.

'ÇOCUKLARINA ÜZÜLDÜĞÜM İÇİN VAZGEÇTİM'

Olayın ardından Gaziler Günü'nde böyle bir durumun yaşanması nedeniyle üzüntülü olduğunu ve adalete güvendiğini belirten Kapanoğlu, daha sonra şikayetini geri çekti. Kapanoğlu'nun şikayetini geri çekmesi üzerine K.T., aynı gün Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. K.T.'nin, Kapanoğlu'nun şikayetini geri çekmesi nedeniyle salıverildiği öğrenildi. Kapanoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan arandığında kendisini darbeden K.T.'nin 2 çocuğu olduğunu öğrendiğini belirtip, "Çocuklarına üzüldüğüm için şikayetimden vazgeçtim" dedi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Selçuk AKBAŞ
Selçuk AKBAŞ
DHA Editörü
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