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Gaziler Günü için özel klip hazırladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gaziler Günü için özel klip hazırladılar

Selendi Halk Eğitimi Merkezince açılan Türk İşaret Dili Kursu sonunda Türk İşaret dili Kursu Öğreticisi Cemile Demirelli, ilçe protokolü ve öğrenciler tarafından işaret dili ile 'Gülümse Anne' Türküsü klipi çekildi.

Selendi Halk Eğitimi Merkezince açılan Türk İşaret Dili Kursu sonunda Türk İşaret dili Kursu Öğreticisi Cemile Demirelli, ilçe protokolü ve öğrenciler tarafından işaret dili ile 'Gülümse Anne' Türküsü klipi çekildi. Yayınlanan klip kısa sürede ilgi odağı oldu.

Selendi İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, jandarma personeli, Selendi İlçe Emniyet Amiri, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Halk Eğitim Müdürü ve öğrencilerin katılımıyla çekilen 19 Eylül Gaziler Gününe özel işaret dili ile 'Gülümse anne' türküsü beğeni topladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, "Kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek, ülkemizin her karış toprağını kanlarını akıtarak altın sayfalar yazdıran vatanın ve kutsal değerlerimizi korumak ve savunmak en zor koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz gaziler gününe özel işaret dili gülümse anne türküsü klipini çektik rabbim onlardan razı olsun gaziler günleri kutlu olsun." dedi. - MANİSA

Gaziler Günü için özel klip hazırladılar

Gaziler Günü için özel klip hazırladılar

Gaziler Günü için özel klip hazırladılar

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