Gaziler Günü Etkinlikler ile Kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziler Günü Etkinlikler ile Kutlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Gaziler Günü Etkinlikler ile Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, tüm ülkede olduğu gibi Çanakkale'de de bir dizi etkinlik ile kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, tüm ülkede olduğu gibi Çanakkale'de de bir dizi etkinlik ile kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" Unvanı ve Mareşal Rütbesi verilmesinin 100. yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlamaları kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile sivil ve askeri protokol üyelerinin yanı sıra gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Gaziler Günü etkinlikleri, Barbaros Mahallesi'nde bulunan Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazi Evi'nin açılış töreni ile devam etti. Açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, gazi ve şehit aileleri ile kentliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Bakan Yanık ve Vali Aktaş'ın konuşmaları ile devam etti. Kurdele kesimi ile gerçekleştirilen açılışın ardından katılımcılar Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazi Evi'ni gezdi.

20. 09. 2021 17: 15

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülşen
Spor Sergen Yalçın Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Amelia Hamlin Bekir Pakdemirli Muhammed Ali Fatih Erbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziler Günü Etkinlikler ile Kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 19:14:32. #1.12#