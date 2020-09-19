Gaziler Günü Erzurum'da Kutlandı
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Gaziler Günü Erzurum'da Kutlandı

19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gaziler Günü Erzurum'da Kutlandı
19.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:09

19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile Gazi Mustafa Kemal'e "Mareşal ve Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümü Erzurum'da Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

19 Eylül 2018 Gaziler Günü etkinliklerine Erzurum Valisi Okay Memiş, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Erzurum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci, "Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşımızın seyrini değiştirerek bu gün hür ve bağımsız Türk Devletinin yolunu açmıştır. TBMM 19 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesinde düşmanı bozguna uğratan kahraman ordumuzun Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallık rütbesi ve Gazilik Ünvanı tevdi etmiştir. 19 Eylül İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da cepheden cepheye koşan bu güzel yurdu düşmandan temizleyerek bizlere armağan eden İstiklal Savaşı Gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül dünya barışı ve insanlık uğrunda Kore'de savaşan Türk'ün gücünü dünyaya bir kez daha ilan eden Kore Gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtaran ve ada da Enosıs hayallerini Akdeniz'in karanlık sularına gömen Kıbrıs Gazilerimizin şeref günüdür. Gaziler günü bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür" dedi.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına Personel Üsteğmen Ümit Doğan, bir konuşma yaptı. Törenin ardından, protokol üyeleri Karskapı, Polis ve 15 Temmuz şehitliklerine geçerek şehit ve gaziler için dua etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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