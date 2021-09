Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik Rütbesi ile Gazilik Unvanı verilişinin 100. yıl dönümü etkinliği çerçevesinde Atatürk Anıtında tören gerçekleştirildi. Törene; Kaymakamımız Sayın Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Eren, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Çekçeki, İlçe Jandarma Komutan Mehmet Önder Ortoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri, daire amirleri, siyasi parti başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Selçuk Kaymakamlığı, Selçuk Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından sırasıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Günün anlam önemini belirtilen konuşmayı Gaziler Derneği Başkanı Fahrettin Eren gerçekleştirdi. Fahrettin Eren yaptığı konuşmasında; " Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. Bu değerler milletin harcıdır, tutkalıdır, olmazsa olmazıdır. O değerlerle yaşar o değerlerle nefes alır millet olmanın bilincine varız. İşte bu değerlerden bir tanesi de Gaziliktir. Ecdadımız savaşırken ölürsem şehit kalırsam gazi olurum düsturuyla savaşmış, canını ortaya koymuş ve en büyük değerlerden olan bu yüce vatanı bize bırakmıştır. Bugün milli mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik ve Gazilik ünvanın verildiği günün yıl dönümüdür. Sakarya meydan muharebesinin kazanılmasına mütakiben 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik ve Gazilik ünvanı verilmiştir. Yüce Türk milletinin bir mensubu olarak sizi temin ederim ki; dün de bugün de bizler aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulaşmak değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımız akıtmaya canımızı vermeye hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkeye millete gaflet ve delalet hatta hıyanet içerisinde olanlar tarih sayfalarına bir kez daha karıştırın göreceksiniz ki Türk tarihi boyunca bu hataya düşenlerin akıbeti hep aynı olmuştur. Türk ülkesi milleti ve bölünmez bütünlüğü ile daima var olmuş daima var olacaktır. Vatan ölmesini bilenlere yurt olur. Atatürk'e Mısır devlet başkanı bağımsızlığı kazanmanın sırrını sorduğunda; Ölmeye hazır 1. 5 milyon genciniz var mı? diye sorduğunda Biz onu bulamayız diyen devlet başkanına o zaman İstiklal sizin hakkınız değil diye cevap vermiştir. Bugün dahi vatan ve bağımsızlığımıza birlik ve beraberliğimize kast eden iç ve dış şer odaklarına karşı geçmişte olduğu gibi cansiperane mücadele edeceğiz. Geçmişimiz bu günümüz ve yarınımız için her zaman buradayız ve kanımızın son damlasına kadar da olmaya devam edeceğiz. Bizler barışın güvercini, savaşın kartalı olarak sorumluluğumuzu biliyor, şehadet şerbetini içemeyen vatan evlatları olarak bize verilen gazilik ünvanını büyük bir gururla taşıyoruz. Ben bir gaziyim vatan uğruna kanadımı dağlarda kırmışım vatan sağ olsun! demişim korkmadan yılmadan. Ben bir gaziyim. Ey vatan ben ki sana el vermiş, kol vermiş, bacak vermişim, göz vermişim gönül vermiş bir Gaziyim. bin kol versem bin can versem azdır uğruna Şan ve şeref dolu bir tarihin özüyüm. Biz varken kara eller uzanmaz bağrına. Hainler duysun aşkımız dinmeyecek. Sözümüz namus sözüdür bu bayrak inmeyecek. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını ve terlerini akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının garantisi olan Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri; Kahraman Mehmet'ler Kahraman Ayşe'ler Türk milleti size minnettardır. Başta ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal intikal eden Gazilerimizi rahmetle anarken hayatta olan gazilerimiz ve onların ailelerine saygılar sunarım. Bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. 19 Eylül gaziler günümüz kutlu olsun" dedi. 19 Eylül Gaziler günü programı ilçe Şehitlik ziyaretinde yapılan dualarla sona erdi.

