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Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, ülke genelinde olduğu gibi İnegöl'de de düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, ülke genelinde olduğu gibi İnegöl'de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Yapılan törende, tüm gazi ve şehitler yad edildi.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı' verilerek tüm gazilere armağan edilen ve her yıl kutlanan Gaziler Günü, İnegöl'de de kutlandı. İnegöl meydanında gerçekleştirilen törene, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, siyasi parti başkan ve yöneticileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gazi ve aileleri katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, "Saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Gaziler günü canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilere kutlu olsun. Bizi bu mutlu günde onurlandıran herkese şükranlarımı sunarım. Dün olduğu gibi bugün aynı inançla bu aziz vatanın birliği, bölünmezliği ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir" dedi. - BURSA

Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

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