Gaziler Günü coşkusu tüm gün sürdü

Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı olan Gazilik ve bu destanı yazan kahraman olan gaziler için kutlanan 19 Eylül Gaziler Gününde, tüm yurtta onure edici programlar düzenlendi. İnegöl'de de sabah başlayıp gün boyu devam eden Gaziler Günü etkinlikleri ile gaziler yad edildi.

Gündüz yapılan resmi törenler sonrası İnegöl Belediyesi organizasyonuyla gaziler ve ailelerinin katıldığı yemek düzenlendi. İlçe protokolünün de katıldığı yemekte, gazilik unvanına erişmiş kahramanlara Türk milleti adına teşekkür edildi. Yemek sonrası kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, "Gaziler günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler bizleri mutlu etti. Bugün, gaziler günü coşkusunu tüm gün yaşadık. Yalnızca bugün değil her zaman yanımızda olan, bizlerden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve kurum amirlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Gazilerimiz için ne desek az kalır. Tüm güzellikler sizlerin olsun. Tabi gaziler günü özelinde bu vesileyle toplanıyoruz ancak her zaman gönlümüzde olduğunuzu unutmayın. Çok değerli bir Başkanımız var, Selami Seymen. Bu organizasyonlarda da çok ciddi emeği var. Şuanda hayatta olmayan tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olanlara sağlıklı ve sıhhatli ömürler diliyorum" diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan da "Arif Nihat Asya'nın; şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir veciz ifadesinde olduğu gibi sizler bizim baş tacımız, gururumuz ve her daim bizi güçlü kılan, arkamızda duran, bize tarihimizi, geçmişimizi ve gelecek noktasında istikametimizi tayin eden kıymetlilerimizsiniz. Bu vesileyle bu güzel organizasyonda bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız ve dernek Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum" ifadelerinde bulundu.

ANMA PROGRAMI YAPILDI

Konuşmalar sonrası yemek programı sona ererken, 20.00'da ise Atatürk Anıtı önünde bir anma programı gerçekleştirildi. Halk dansları gösterileri, kılıç kalkan gösterileri ve tasavvuf korosu konserinin yer aldığı anma programında hem gaziler ve aileleri hem de ilçe halkı coşku dolu anlar yaşadı.

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