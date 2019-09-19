Gaziler Günü, Bozyazı'da törenle kutlandı

19.09.2019 16:28

Mersin'in Bozyazı ilçesinde '19 Eylül Gaziler Günü', 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.



Kaymakam Vekili İbrahim Küçük ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kıbrıs Gazisi Ali Şen yaptı.



Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazilik unvanının verildiği bugünün 'Gaziler Günü' olarak kutlandığını belirten Şen, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zaferlere atlamış, ecdadını örnek alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde bir çok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır" dedi.



Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki önemini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kahraman Türk ordusu, sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine dalalet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım' dediğini anımsatan Şen, "Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş olan ve hayatta olup bizi burada onurlandıran kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Gaziler ile çekilen toplu fotoğrafın ardından tören sona erdi. Tören sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Deniz'in daveti üzerine başkanlık makamında ağırlanan Kaymakam Vekili Küçük ile gazi ve şehit yakınlarına çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Öte yandan, Bozyazı Kaymakamlığı tarafından öğretmenevinde düzenlenen programda, gaziler ile aileleri ve şehit yakınlarına öğlen yemeği verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA