Gaziler Günü Aliağa'da kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, daire amirler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, gazi yakınları, şehit aileleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Cumhuriyet Meydanında kaymakamlık, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ve gazilerin Atatürk Anıtına çelenklerini sunması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı Gazi İbrahim Erdemir yaptı. Erdemir, "Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Toprağa vatan ruhu aşılayan şehitlerimizin kanları, gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarıdır. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Gazilik kahramanca bir mücadelenin ömür boyunca taşınacak onur ve övünç madalyasıdır" dedi.

Gazi İslam Doğan Kılıç, yaptığı konuşmada, "Bizler vatan için görevimizi en iyi şekilde ifa etmek yolunda canımızı hiçe sayarken gelecek nesillerin de, şehit ve gazilerimizin emaneti olan kadim vatanımıza, devletimizin bekasına yönelen tehditleri gözünü kırpmadan bertaraf edeceklerine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu cennet vatanı bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını kalbimizde yaşatıyoruz. Aliağa'daki tüm gazilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istiyoruz. Bizler her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz"

OKUNAN ŞİİRLER VE ZEYBEK GÖSTERİLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Cumhuriyet alanındaki tören öğrencilerin şiirlerini okuması, zeybek gösterileri ve engelsiz mehteran takımının marşlarıyla son buldu. Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi ile Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı'nın marşları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Elif Gül Ateş'in seslendirdiği 'Savaşan Gazi' ve Ömer Kirişçi'nin 'Yaşasın Kahraman Gazi' isimli şiirleri büyük alkış aldı. Gaziler Günü Kutlama programı, gaziler, gazi yakınları, şehit aileleri ile Aliağa Mülki Erkanını bir araya getiren yemek organizasyonuyla sona erdi.

BAŞKAN SERKAN ACAR, GAZİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yayınladığı mesajla Gaziler Günü'nü kutladı. Başkan Serkan Acar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Vatanımızın ve istiklâlimizin mimarları olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü minnet ve şükranla yad ediyorum"

Bültenler - Son Dakika Haberleri