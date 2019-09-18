18.09.2019 18:16

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürel, mesajında, şanlı tarihin her anını vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna kahramanlık destanları ile süsleyen şehit ve gazilerin her zaman aziz milletimin onur abideleri ve milli şuurun eşsiz kahramanları olduğunu ifade etti.

Gaziler Günü'nün, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin" sözleri ile ifade ettiği milli şuuru tam manasıyla ve derinliği ile anlama ve anlatma günü olduğunu belirten Gürel, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, bağımsızlık aşkını her şeyin üzerinde tuttuğunu tüm dünyaya şanlı tarihi boyunca gösterdiği gibi bu ruhun damarlarımızdaki asil kanda ilelebet mevcut olduğunu daha dün, 15 Temmuz 2016 tarihinde de büyük ve güçlü Türkiyemizin dirayetini, gücünü ve kararlılığını, genciyle, yaşlısıyla bir olduğunu iri ve diri olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere devletimizin ve milletimizin bekasını her şeyden üstün tutan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet, kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizin baş tacımız emanetlerini minnetle anıyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ev Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar da Gaziler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA