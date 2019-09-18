18.09.2019 17:50

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini, vatan topraklarını, canı, malı ve kanı pahasına korumasını bildiğimi vurguladı.

Bu vatanın kendilerine aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin emaneti olduğunu ifade eden Canalp, bu nedenle şehitlerin aziz hatıralarını daima yaşatırken, gazileri de Türk Milleti olarak toplumsal hayatta her zaman baş tacı edeceklerini belirtti.

Vali Canalp, mesajında şunları kaydetti:

"Gazilerimize layık oldukları saygı ve sevgiyi sunmak en önemli görevlerimizdir. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Buminnet ve şükran duyguları içinde, bugün de, aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi; bu uğurda gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle,minnetle ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA