10.09.2019 09:55

Emet Belediye Meclisi eylül ayı toplantısında, belediyeye ait şifalı hamam ve banyo ücretlerinde yeni fiyat düzenlemesi ve uygulamasının görüşülerek karara bağlanırken, gaziler, engelliler ve şehit yakınlarına yüzde 50 indirim sağlandı.



(YD-Y) hamamlar için, artan elektrik, temizlik, malzeme ücretleri, bunun yanında personel giderleri maliyetleri gibi gerekçeler ile yeniden fiyat ayarlamasına gidildi. Yeni uygulama ile hamam ücretlerine bayanlarda 5 TL olan ücret 7 TL ye, erkeklerde ise daha önce fiyata dahil olan peştamal ve havlular hariç 7 TL olan ücret 8 TL'ye yükseldi. Erkekler hamamlarda peştamal ve havlu için ayrı ücret ödeyecek. Saati 15 TL olan özel banyolar ise 20 TL'ye yükseldi.



Oy birliği ile alınan meclis kararında, hamamlarda vatandaşlara daha az maliyetli ve daha kaliteli hizmet sunmak, hijyenik hizmet vermek ve artan maliyetlerle kamuyu zarara uğratmama adına hamam ücretlerinde yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.



Gazilere, şehit yakınlarına, engellilik derecesi yüzde 40 ve üzeri olan vatandaşlara hamam ve banyo ücretlerinde yüzde 50 indirim sağlanırken, 65 yaş üstü yaşlılık maaşı alanlardan hamam ve banyo ücreti alınmayacağı açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA